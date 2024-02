Tunisie : Démantèlement d’une bande s’adonnant au transfert de communications internationales en appels locaux

L’unité centrale relevant de la direction des renseignements et enquêtes de la garde nationale d’el-Aouina est parvenue à démanteler une bande opérant au sein des réseaux internationaux, spécialisés dans le transferts de communications internationales, en communications locales, à travers l’utilisation de moyens et équipements techniques, en vue d’intercepter des données de communication destinées au public via un système d’informations virtuel, en faisant supporter un préjudice aux opérateurs Télécom locaux, rapporte ce matin la Direction Générale de la Garde nationale, dans un communiqué.

Au terme de l’enquête, des suspects ont été placés en détention préventive, et une saisie a été effectuée portant sur deux appareils, « Sim Box », et autres équipements électroniques, ainsi que 04 véhicules 4 X 4, 6790 puces téléphoniques, 850 cartes de recharge de téléphone portable, et un montant de 13,5 mille dinars tunisiens.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le crime électronique, tous types confondus, le suivi des réseaux spécialisés dans les opérations d’infiltration des systèmes de télécommunications, et la poursuite de leurs membres.

Gnetnews