Tunisie : DÃ©marrage demain mercredi 04 aoÃ»t de la vaccination en milieu professionnel

Tunisie : Démarrage demain mercredi 04 août de la vaccination en milieu professionnel

La campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus démarrera le mercredi 04 août 2021 en milieu professionnel, et concernera, dans un premier temps, les employés âgés de 40 ans et plus dans différents secteurs.

Le ministre des Affaires sociales, et ministre de la Santé par intérim, Mohamed Trabelsi, a présidé ce mardi une séance de travail, consacrée à l’examen des aspects organisationnels et logistiques en prévision de cette opération.

Le ministre a appelé à une coordination entre les médecins de travail, les directions régionales de la santé et d’autres intervenants en vue du bon déroulement de la campagne, tout en s’assurant que les entreprises respectent le cahier des charges de la vaccination en milieu professionnel, établi à cet effet.

Les médecins de travail et inspecteurs médicaux ont exprimé leur adhésion totale à l’effort national de lutte contre la pandémie, et leurs dispositions à vacciner le plus grand nombre d’employés dans les délais les plus proches.

Ont été présents à cette réunion, le chef de cabinet, le Directeur Général de l’inspection médicale et de la sécurité au travail, ainsi que le Pr Nizar Laâdhari, chef de service de la médecine de travail à l’hôpital Charles Nicolle, et le Secrétaire Général de l’association tunisienne de médecine de travail.

Gnetnews