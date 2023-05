Tunisie : Démarrage du projet d’intensification de l’adoption de la mobilité électrique

Dans le cadre de la réalisation du « projet d’intensification de l’adoption de la mobilité électrique en Tunisie », financé par le Fonds pour l’Environnement mondial (FEM), et conduit par le ministère de l’Environnement, et l’agence nationale de Maîtrise de l’Energie, en collaboration avec l’organisation des Nations-Unies pour le développement industriel, l’ANME a organisé, ce mardi 30 Mai, à Tunis, une conférence marquant le démarrage du projet.

Ce projet vise à élargir la sphère des déplacements électriques sur le territoire national, à travers l’innovation et le transfert de technologie, moyennant un coût estimé à 13 millions de dollars, pendant la période s’étalant du 01er Mai 2022 au 30 Avril 2027.

Les principales composantes de ce projet consistent à :

*Conférer un aspect institutionnel au transport électrique à travers :

-La création une commission nationale de coordination des programmes de mobilité électrique ;

-La mise en place d’une stratégie nationale des déplacements électriques, et son impact sur les changements climatiques ;

-La révision et consolider les actuels cadres juridiques et organisationnels, en vue de développer l’infrastructure, via l’énergie solaire.

*La Réalisation des projets pilotes pour les déplacements électriques à travers :

-L’élaboration d’études de faisabilité des projets pilote dont la réalisation est prévue à Bizerte, Sfax et Djerba, y compris les aspects économiques, sociaux et techniques ;

-Le Financement et réalisation de projets expérimentaux EV-RE à Sfax, Bizerte et Djerba,

*La Préparation à la généralisation de cette expérience :

-Le Développement des aptitudes dans ce domaine, à travers de programmes de formation dans quatre villes tunisiennes ;

-L’Organisation d’ateliers périodiques en vue de faire connaitre ce programme.

Gnetnews