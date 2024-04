Tunisie : DÃ©marrage le 2 Mai d’un programme d’entretien d’envergure des routes numÃ©rotÃ©es

Tunisie : Démarrage le 2 Mai d’un programme d’entretien d’envergure des routes numérotées

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat annonce, ce mardi 30 avril, la reprise du programme d’incitation, avec la réalisation, par 191 entreprises, BTP, de travaux de maintenance des routes numérotées et pistes agricoles à travers l’ensemble du territoire national.

Le ministère explique, dans un communiqué, que les jeunes diplômés du supérieur appartenant à la première et deuxième tranches du programme incitatif de maintenance des routes numérotées et pistes agricoles ont été invités à signer des contrats avec le ministère de l’Equipement et de l’Habitat, après s’être inscrits sur la plateforme du ministère de l’emploi et de la formation.

Quelque 191 petites entreprises BTP se sont inscrites. Les travaux démarreront à compter du 02 Mai 2024, souligne-t-elle.

Des crédits d’une valeur de 21 millions de dinars ont été alloués pour la réalisation de marchés cadre englobant les travaux suivants :

*Traçage horizontal et vertical et équipements routiers ;

*Nettoyage des routes, et des bordures, ainsi que des travaux de curage, d’entretien des espaces verts, et de maintenance des édifices hydriques ;

*Réparation de la chaussée ;

*Réparation de l’éclairage public.

Les directions régionales de l’équipement et de l’habitat assureront le suivi quotidien des entreprises BTP, dans les quatre spécialités précitées, en vue de garantir la réalisation des travaux, selon la qualité et les normes techniques requises, et de les parachever dans les délais contractuels.

A rappeler, que 202 entreprises BTP ont été appelées à s’inscrire sur la plateforme dédiée, et 193 ont été invités à signer le cahier des charges ; 191 ont signé jusque-là, et ce en application de la circulaire du chef du gouvernement n’o 35 du 18 décembre 2023, portant sur la conclusion de marchés et contrats via la négociation directe pendant trois ans supplémentaires avec les PME créées dans le cadre du programme incitatif des diplômés du supérieur, spécialisés dans les travaux de maintenance des routes numérotées et pistes agricoles dans l’ensemble des gouvernorats du pays.

