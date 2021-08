Tunisie : DÃ©part des forces militaires tunisiennes en Centrafrique, sous l’Ã©gide des Nations-Unies

Tunisie : Départ des forces militaires tunisiennes en Centrafrique, sous l’égide des Nations-Unies

Le président Kaïs Saïed a présidé, hier jeudi 26 Août 2021, à la base militaire d’el-Aouina, la cérémonie de départ d’une mission militaire tunisienne, qui participera aux missions d’intervention aérienne, d’accompagnement aérien armé, de recherche et de sauvetage sous l’égide des Nations-Unies.

Le chef de l’Etat a souligné que « la Tunisie croit en la sécurité et la paix à l’intérieur et à l’extérieur, et il n’est pas un hasard que les Nations-Unies renouvellent le recours aux vaillantes forces militaires tunisiennes ».

Il a, par ailleurs, prodigué ses instructions afin que cette nouvelle mission onusienne soit déployée avec le même dévouement, don de soi et discipline dont se prévalent les forces armées tunisiennes.

« Cette participation porte plusieurs enseignements et significations, et prouve que les institutions de l’Etat continuent à travailler, malgré les conditions difficiles que traverse le pays ».

Les forces tunisiennes vont opérer sous la mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation à la République centrafricaine (MINUSCA).

Gnetnews