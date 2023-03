Tunisie : Depuis la mosquÃ©e Zitouna, SaÃ¯ed Ã©voque les finalitÃ©s du jeÃ»ne et appelle les Tunisiens Ã  lâ€™entraide et Ã  la cohÃ©sion

Tunisie : Depuis la mosquée Zitouna, Saïed évoque les finalités du jeûne et appelle les Tunisiens à l’entraide et à la cohésion

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé que « le jeûne est une leçon en matière d’égalité, de détermination, de pureté de l’âme et d’endurance ».

Dans une allocution à la mosquée Zitouna, le chef de l’Etat a adressé ses « vœux les plus sincères », au peuple tunisien et à la nation musulmane, à l’occasion de l’avènement du Ramadan.

Il a appelé à éviter toutes les mauvaises conduites et les pratiques dévoyées à même d’altérer le jeune. « Parmi les finalités du jeûne, le fait de purifier l’âme de toutes les souillures, les mauvaises conduites, et les perversités comme la spéculation et la hausse des prix », a-t-il souligné.

Il en a appelé aux bienfaisants pour soutenir et coopérer avec les autorités qui ne ménageront aucun effort afin de fournir tout ce dont le peuple a besoin, incitant ceux qui en ont les moyens à baisser les prix.

Il a exhorté « les commerçants à ne pas augmenter les prix et à les revoir à la baisse, celui qui augmente les prix, laissez-le avec sa marchandise« , a-t-il recommandé, se disant résolu à continuer la bataille contre la corruption.

Saïed a appelé les Tunisiens à l’entraide et à la cohésion. « La finalité de la charia est de parvenir à la justice ; tout un chacun devra œuvrer pour ne pas laisser son voisin, son proche ou quiconque dans le besoin et lui venir en aide ».

Le jeune du ramadan est « une leçon de forte volonté, de patience et de fierté », a-t-il affirmé.

Le président de la république s’est rendu, dans la foulée, en visite à Bab Souika.

