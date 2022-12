Tunisie : Des agents et cadres sécuritaires récompensés pour leur « dévouement » et « déni de soi »

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a présidé hier, mardi 20 décembre au club de la police nationale de la Soukra, une cérémonie d’hommage en l’honneur des agents et cadres sécuritaires, qui se sont distingués dans l’accomplissement de leurs missions, en réalisant des résultats exceptionnels, dans différentes régions de la république.

Des tableaux d’honneur, et des cadeaux symboliques ont été remis aux sécuritaires qui ont fait montre de dévouement et de déni de soi, indique en substance le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Cette cérémonie était une occasion de consolider le programme de soutien aux employés, en les incitant à plus d’abnégation et de don de soi en matière d’accomplissement de leur devoir, à travers l’application de la loi, le service rapide aux citoyens, et la protection des biens publics et privés, sans porter atteinte aux droits et libertés, ajoute la même source.

Le ministre de l’Intérieur a appelé à perpétuer ces traditions, à l’usage au sein de son département en matière de valorisation des efforts des siens, promettant de rendre hommage, les prochains jours, aux agents et cadres ayant contribué à la réussite des grandes échéances nationales et internationales.

Gnetnews