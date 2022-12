Tunisie : Des associations dÃ©noncent les menaces de l’instance Ã©lectorale contre la libertÃ© d’expression

Tunisie : Des associations dénoncent les menaces de l’instance électorale contre la liberté d’expression

Des ONG et associations de la société civile dénoncent, ce mardi 27 décembre, « les menaces exercées par l’instance électorale contre la liberté d’expression et d’opinion, qui sont allées jusqu’à contrôler les médias, en violation de la loi, et la diffusion de listes au Journal Officiel, ayant comporté des affaires intentées contre des personnes physiques, des blogueurs, des activistes et des médias, dans une pratique surannée, médiocre et contraire aux libertés ».

Une trentaine d’associations dont le SNJT, l’association tunisienne de lutte contre la torture, el-bawsala, l’association tunisienne de défense des libertés individuelles, le réseau international de la justice internationale… »condamnent le contrôle et la censure exercés par l’instance électorale, ainsi que sa propension à contrôler l’opinion publique et les médias », et rejettent « la logique de la menace contraire à la loi et la constitution ».



Les associations rejettent « la logique de vindicte et de calomnie exercées par l’ISIE, en publiant des listes au JORT, comportant les noms de personnalités et médias ».

Elles s’étonnent de « l’absence d ‘intérêt de l’instance pour l’intégrité et de la transparence de l’opération électorale, et pour l’instauration d’un climat électoral sain, fondé sur la liberté, en focalisant tous ses efforts sur la poursuite des avis de gens ».

Les associations expriment leur « solidarité avec ceux qui sont soumis à des poursuites judiciaires, pour leurs positions et avis, et expriment leurs dispositions à les défendre ». Elles dénoncent « la campagne de harcèlement dont fait l’objet le membre de l’instance, Sami Ben Slema, pour l’accomplissement de son devoir, et son droit d’expression ».

