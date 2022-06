Tunisie : Le ministÃ¨re de la Femme prÃ©sente des chiffres sur l’exploitation Ã©conomique des enfants

Tunisie : Le ministère de la Femme présente des chiffres sur l’exploitation économique des enfants

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des séniors annonce que le nombre de signalements, relatifs à l’utilisation de l’enfant dans la mendicité, et son exploitation économique a atteint 441 en 2020, et 392 en 2021, selon les résultats du rapport national sur la situation de l’enfance en Tunisie 2020 – 2021.

Le ministère appelle « l’ensemble des composantes de la société civile à circonscrire ces pratiques, et à s’en tenir au devoir de signalement des dépassements, soit via le numéro vert 1899, ou auprès des bureaux régionaux des délégués de protection de l’enfance ».

Le ministère se dit « résolu à protéger l’enfance, et à en faire valoir l’intérêt suprême », signalant que « le travail et l’exploitation des enfants représentent un crime puni par la loi, et une menace contre l’enfant, selon les dispositions de l’article 20 du code de l’enfance, les dispositions répressives inscrites dans le code du travail, ainsi que la loi organiques n’o 61 de l’année 2016, portant sur la traite des personnes, et la loi organique n’o 58, de l’année 2017 portant sur l’élimination de la violence faite aux femmes ».

La Tunisie avait célébré hier, dimanche, à l’instar de la communauté internationale, la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants, correspondant au 12 juin de chaque année, décrétée par l’Organisation internationale du travail en 2002, pour attirer l’attention sur l’aggravation du travail des enfants à travers le monde, tout en réitérant l’engagement à redoubler d’efforts pour combattre ce fléau.

Gnetnews