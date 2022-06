Tunisie : Des chefs de missions diplomatiques et consulaires demandent des explications sur le rÃ©fÃ©rendum

Tunisie : Des chefs de missions diplomatiques et consulaires demandent des explications sur le référendum

Une rencontre à distance s’est tenue ce jeudi 16 Juin, au siège du ministère des Affaires étrangères, entre une délégation de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), conduite par Farouk Bouaskar, et les chefs des missions diplomatiques et consulaires permanentes dans le monde arabe, en Afrique, Asie, et Amérique.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente signé le 31 Mai 2022 entre l’instance et le ministère, sur la préparation matérielle et logistique du référendum et des élections législatives de l’année 2022.

Les discussions ont porté sur les derniers préparatifs en cours pour la tenue du référendum national, en répondant aux questions et demandes d’explications des chefs de missions.

Une rencontre analogue s’était tenue hier, mercredi 15 juin 2022, au même lieu, avec les chefs de missions diplomatiques et consulaires européens.

Gnetnews