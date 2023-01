Tunisie : Des dirigeants d’un parti politique et des hommes d’affaires auraient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s (MÃ©dias)

Tunisie : Des dirigeants d’un parti politique et des hommes d’affaires auraient été arrêtés (Médias)

Le parquet du pôle judiciaire financier aurait ordonné à l’unité nationale d’investigations dans les crimes financiers complexes, à la direction de la police judiciaire d’el-Gorjani, de placer en détention préventive environ 10 personnes, parmi les dirigeants d’un parti politique connu, et des hommes d’affaires pour « implication présumée dans des crimes de blanchiment d’argent », rapporte Mosaïque.

Selon des données, relayées ce jeudi 05 janvier par la même radio, le parquet du pôle judiciaire financier a ordonné à la brigade précitée d’el-Gorjani, d’élargir les investigations au sujet des crimes de blanchiment d’argent, dans la foulée de l’arrestation d’un ancien dirigeant du mouvement Ennahdha, Abdelkarim Slimane.

« Dix autres personnes, parmi lesquelles des dirigeants, actuels et anciens, d’un parti politique, et des hommes d’affaires, dont un grand promoteur immobilier, ont pu être arrêtés, sur fond de la découverte de flux financiers suspects de l’étranger, de dépôt et de virement d’importantes sommes d’argent par des moyens détournés », ajoute la même source.

Selon les mêmes données, un ordre de justice a été émis pour le placement en détention préventive des personnes en question, en lançant un avis de recherche contre d’autres, pour avoir pris la fuite, ou qui se trouvent à l’étranger, dont des dirigeants du parti politique en question et des responsables d’associations.

Gnetnews