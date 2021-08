Tunisie : Des Ã©quipements sanitaires seront acheminÃ©s vers les hÃ´pitaux rÃ©gionaux, un don des Ã‰mirats

Tunisie : Des équipements sanitaires seront acheminés vers les hôpitaux régionaux, un don des Émirats

Les Émirats arabes unis ont fait don à la Tunisie d’équipements sanitaires, pour lui venir en aide dans sa lutte contre la pandémie du Coronavirus.

Deux avions émiratis ont atterri hier, mardi 03 août, à l’aéroport, Tunis-Carthage avec à leur bord de l’oxygène, des respirateurs, des concentrateurs d’oxygène, et des équipements de réanimation…

Cette cargaison a été réceptionnée à l’aéroport par une délégation d’officiels tunisiens, en présence de l’ambassadeur des Emirats à Tunis.

La ministre chef du cabinet présidentiel, Nadia Akacha a déclaré, dans une vidéo, que « ces équipements allaient être distribués et utilisés dans les hôpitaux régionaux à travers toute la république, en coordination avec la direction générale de la santé militaire et le ministère de la Santé ».

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a salué ce pont aérien installé par les Emirats et ces équipements qui allaient être utilisés dans les circuits du Covid-19 des hôpitaux tunisiens. « C’est un élan de solidarité fraternel et spontané, qui s’ajoute à l’effort national dans cette période critique, » a-t-il souligné.

« Ces équipements et concentrateurs d’oxygène viennent à point nommé, à l’heure où l’on est au cœur de la bataille contre la pandémie du Coronavirus, et vont avoir un impact positif en la matière », a renchéri Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales, et ministre de la Santé par intérim.

