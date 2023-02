Tunisie : Des équipes mobilisées pour débloquer routes et pistes enneigées, appel à la prudence face à l’afflux des visiteurs

Suite à la chute de neige à la délégation de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba), le ministère de l’Equipement et de l’Habitat annonce que sa direction régionale de Jendouba est intervenue, ce 10 février, pour déblayer, déneiger et débloquer les routes principales et les pistes, rompre l’isolement des citoyens dans les villages frontalières, et faciliter le trafic routier.

Le ministère annonce que des interventions ont été menées en vue de rouvrir la piste d’el-Guerra, celle de Aïn Soltane Kahala, la piste de Argoub Essaboun, et la piste de Fej Hassine el Mella.

Les interventions se poursuivent pour l’ouverture de la route régionale n’o 61 dans son tronçon reliant Essariya et el-Feyja, ainsi que les pistes d’el-Bayadha et el-Mouakher.

Le ministère de l’Equipement appelle les usagers de la route à être prudents et vigilants et à se conformer à la signalisation routière, a fortiori avec l’afflux des voitures et des bus des visiteurs vers la région de Aïn Soltane.

Le ministère de l’Intérieur avait annoncé ce matin l’interruption du trafic sur certaines routes à cause de la neige.

L’Institut national de la Météorologie avait placé au courant de la journée, Siliana et Jendouba en alerte orange, à cause des intempéries, notamment chute de neige et pluies abondantes.

Un temps hivernal continuera à sévir, avec des pluies au Nord, localement au centre et au Sud, elles seront, provisoirement, orageuses sur les côtes est du pays.

Le vent soufflera très fort, dépassant, provisoirement, les 80 Km/ heure, selon le bulletin météo de ce soir.

Un froid glacial prévaudra cette nuit. Les températures seront comprises entre 2 et 7° sur les hauteurs ouest, et entre 8 et 13° dans le reste des régions.

Gnetnews