Tunisie : Le ministère de l’intérieur annonce l’interruption du trafic sur certaines routes à cause de la neige (mise à jour)

Le ministère de l’Intérieur annonce, ce vendredi 10 février, l’interruption du trafic sur certaines routes suite la chute de neige.

*La route régionale n’o 173 reliant Touiref et Sakiet Sidi Youssef, au niveau de la région el-Arifa Touiref.

*La route nationale n’o 17 reliant Tabarka et Jendouba, au niveau de la région de Babouche à Aïn Drahem (interruption partielle).

*La route bitumée et non numérotée reliant le village d’el-Guerra et la région de Aïn Soltane (délégation de Ghardimaou, Jenouba).

*la route bitumée et non numérotée reliant la région d’el-Mella et Fej Hassine (délégation de Ghardimaou, Jenouba).

Le ministère rappelle les consignes de sécurité d’usage, et recommande aux usagers de la route de modérer la vitesse, de respecter la distance de sécurité, et d’utiliser les feux pendant les déplacements.

Il les incite, par ailleurs, à prendre les précautions nécessaires et à observer les règles du code de la route.

Des numéros pourraient être joints en cas de nécessité, dont le bureau des renseignements routiers (Direction générale de la garde nationale) aux 71.960.448, et 71.963.512.

Les districts de la garde nationale pourraient être contactés au niveau régional, au 193.

L’Institut national de Météorologie avait mis en garde, ce matin, contre la chute de neige sur les hauteurs Ouest du pays.

