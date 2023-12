Tunisie : Des forces d’opposition rejettent « le régime politique que le chef de l’Etat cherche à faire passer »

« La coordination des forces démocratiques, le forum des forces démocratiques et le parti républicain expriment, ce vendredi 29 décembre, leur refus catégorique du régime politique que Kaïs Saïed, cherche à faire passer, malgré son échec à polariser les Tunisiens, et réitèrent leurs dispositions à contrer son projet ».

Dans la foulée de la proclamation des résultats préliminaires du scrutin local de dimanche, ayant connu un taux de participation de 11, 84 %, elles appellent, ce vendredi 29 décembre dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews, toutes les forces politiques militantes « à unifier leurs rangs en vue de concevoir une alternative nationale démocratique, à teneur sociale, instituant un Etat civil préservant la souveraineté nationale, en respectant la constitution, la loi et la volonté des citoyens, et garantissant les droits, les libertés, et l’égalité complète entre les citoyens ».

Les signataires du communiqué disent « valoriser le rejet de la majorité du peuple de ce régime populiste », en ne se rendant pas aux urnes et en ignorant ce processus, selon leurs dires.

Gnetnews