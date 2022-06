Tunisie : Des journées nationales d’information sur l’orientation universitaire en juillet prochain

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique organise les 20, 21 et 22 juillet, à la cité des sciences de Tunis, des journées nationales d’informations, sur l’orientation universitaire, session 2022.

Cette manifestations sera marquée par des conférences sur les offres et perspectives professionnelles, la foire des universités et œuvres universitaires, des offres de l’enseignement supérieur militaire, et de formation professionnelle, outre des rencontres directes avec les nouveaux bacheliers, avec les conseillers de l’orientation et d’information scolaire et universitaire.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique appelle, dans un communiqué, l’ensemble des personnes concernées à être présentes pour suivre cette manifestation et demander des explications sur les opérations d’orientation universitaire, les parcours de formation, d’enseignement supérieur et d’œuvres universitaires.

Gnetnews