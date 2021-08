Tunisie : Des mandats de dépôt contre trois accusés dans l’affaire du phosphate (Dali)

Le porte-parole du pôle judiciaire économique et financier, Mohsen Dali, a déclaré que le juge d’instruction dudit pôle a émis à l’aube de ce mardi 17 août 2021, des mandats de dépôt contre trois accusés dans ce qui est appelé le dossier d’extraction et de transport du phosphate, après avoir procédé aux auditions requises, alors qu’il a décidé de laisser les autres accusés en état de liberté, tout en décidant une interdiction de voyage contre six d’entre eux.

Il a ajouté que trois parmi les accusés, dont un ancien ministre et un député suspendu sont en état de fuite, signalant que ce dossier de corruption administrative et financière liée au phosphate, a été transféré, hier, au parquet dudit pôle.

Le parquet a décidé de diligenter deux enquêtes, selon le nombre de marchés objet de soupçons, a-t-il indiqué.

