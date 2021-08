Tunisie/ Affaire du phosphate : Plusieurs hauts responsables placÃ©s en dÃ©tention, avis de recherche contre dâ€™autres

Tunisie/ Affaire du phosphate : Plusieurs hauts responsables placés en détention, avis de recherche contre d’autres

Le porte-parole du pôle judiciaire économique et financier, Mohsen Dali, a déclaré qu’il était décidé de placer en détention 14 suspects, et d’en introduire trois autres, comme étant en état de fuite.

Dans une déclaration à la TAP, au sujet des dernières évolutions du dossier de corruption financière et administrative liée à l’extraction et au transport du phosphate, Dali a ajouté que parmi les personnes placées en détention, figurent l’ex-secrétaire d’Etat au ministère de l’Industrie, un actuel contrôleur de l’Etat au ministère des Finances, le directeur des mines au ministère de l’Industrie, le directeur des achats et deux anciens directeurs généraux de la Compagnie phosphate Gafsa (CPG).

Sont également concernés 04 directeurs de sociétés de sous-traitance, y compris deux frères d’un député de l’Assemblée suspendue.

Le porte-parole du pôle judiciaire économique et financier a ajouté que des avis de recherche étaient émis contre l’ex-ministre de l’Industrie, un ancien député, et un ancien PDG.

Le parquet avait émis il y a deux jours des interdictions de voyage contre 12 suspects dans cette même affaire liée aux marchés d’extraction et de transport du phosphate.

