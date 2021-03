Tunisie : Des membres de la commission des finances cherchent « l’annulation de la correspondance de Heykel Mekki au président de la république »

Des membres de la commission des Finances et de la Planification à l’Assemblée ont dénoncé ce vendredi 12 Mars, ce qu’ils ont qualifié de « démarche unilatérale du président de la commission, Heykel Mekki, qui a envoyé une correspondance au président de la république, et l’a rencontré, sans que les membres de la commission ne soient au courant ».

Lors d’un point de presse au palais du Bardo, le vice-président de la commission, Yadh Elloumi, a pointé « une violation du règlement intérieur et de la constitution », affirmant que « la commission des finances n’a aucun lien avec cette correspondance, dont la teneur n’a pas été discutée en son sein ».

« Les correspondances du parlement devraient être issues du président de l’Assemblée », a-t-il ajouté.

Il a estimé que « cette correspondance comportait des choses graves et évoquait la faillite. On dirait que le président de la république est en train de préparer quelque chose, avec sa ceinture politique, soit le bloc démocratique qui monopolise le pouvoir à l’heure où le pays a besoin de sagesse et de raison », percevant dans cette démarche « une intention du président de la république d’avoir recours à l’article 80 », celui du péril imminent.

Elloumi a, également, dénoncé que « la commission soit paralysée ». « Il y a une obstination de ne pas faire passer les conventions dont la Tunisie a besoin pour le financement de ses actions, ils veulent affamer le peuple tunisien ».

Le deuxième rapporteur de la commission, Mondher ben Attia, a pointé « une déviation de la commission, qui est à l’origine technique et non politisée, pour servir un conflit entre la présidence de la république et la présidence du gouvernement ».

« Ennahdha a six membres au sein de la commission des finances, nous étions surpris d’informations évoquant une initiative du président de la commission des Finances, et d’affaires liées à la commission, alors que nous n’étions pas au courant », s’est élevé le député Mohamed Goumani.

Ces membres mécontents de la commission des finances ont annoncé leur intention « d’informer le bureau de l’Assemblée, pour que les mesures nécessaires soient prises, notamment l’annulation de cette correspondance qui n’est pas sortie du bureau d’ordre de l’Assemblée, et avec laquelle, celle-ci n’a aucun lien ».

Gnetnews