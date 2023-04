Tunisie : Des migrants africains placés en détention préventive pour s’être attaqués au siège du HCR aux Berges du Lac (ministère de l’Intérieur)

Le ministère de l’Intérieur annonce avoir placé en détention préventive des migrants africains, pour s’être attaqués au siège du haut-commissariat des réfugiés (HCR).

Revenant sur les faits, le ministère relate, dans un communiqué, que la représentante juridique du HCR s’est présentée hier, mardi 11 avril, au poste de police des Berges du lac à Tunis et a déposé plainte contre des protestataires africains, et ce suite à leur intrusion au siège du haut-commissariat armés de projectiles, de bâtons, de barres de fer et de bouteilles de gaz.

Les migrants en question ont saccagé les équipements, ont arraché trois portes blindées, ainsi que les barbelés autour de la clôture, provoquant d’importants dégâts. Outre des provocations et des menaces proférées contre les employés du HCR, lesquels étaient empêchés de rejoindre leurs bureaux, indique la même source.

Après coordination avec le parquet, les unités sécuritaires se sont rendues sur les lieux, pour arrêter cette agression, mais les contestataires ont lancé des jets de pierre et autres objets contre les sécuritaires, ce qui a porté préjudice aux résidences avoisinantes, ainsi qu’aux commerces, et à des voitures administratives et particulières ; des agents sécuritaires ont été, par ailleurs, blessés à des degrés variables, déplore le même département.

Consulté, le parquet du tribunal de première instance de Tunis 1 à ordonné de diligenter une enquête pour « tentative d’intrusion dans un édifice diplomatique, en lui portant des dommages, et pour agression d’une extrême violence, contre un fonctionnaire public lors de l’accomplissement de ses fonctions, et atteinte au bien d’autrui », en plaçant les agresseurs en garde à vue.

Le ministère de l’Intérieur ajoute que les tentatives d’agression se sont multipliées, la dernière période, contre le siège du haut-commissariat. « Des négociations ont été menées, à chaque fois, avec les protestataires, par les unités sécuritaires, dans une tentative de les apaiser, mais leur réaction était, souvent, empreinte de violence ayant atteint son apogée pendant les évènements de la veille ».

