Tunisie : Des milliers de personnes ont Ã©tÃ© recrutÃ©es par de faux diplÃ´mes (SaÃ¯ed)

Tunisie : Des milliers de personnes ont été recrutées par de faux diplômes (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a déclaré ce vendredi 19 novembre que « des milliers de personnes ont été recrutées, moyennant des diplômes falsifiés portant de faux cachets, sur la base de leur allégeance, et avec la complicité des parties qui les leur ont accordés ».

Lors d’une entrevue à Carthage, avec le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, le chef de l’Etat a indiqué qu’on « allait œuvrer à assainir le pays, car le peuple veut l’assainir »…signalant que « des dossiers ont été transférés à la justice, que celle-ci soit en rendez-vous avec l’histoire pour assainir le pays. »

Et de poursuivre : « le pays ne peut être assaini, qu’après l’assainissement des institutions de l’Etat de ceux qui ont voulu faire tomber l’Etat, abuser de ses ressources, et ont laissé les jeunes dans le dénuement et la privation et leur ont vendu des illusions mensongères ».

Cette entrevue a, par ailleurs, évoqué la rencontre qu’a eue le chef de l’Etat, cet après-midi avec des jeunes chômeurs parmi les diplômés du supérieur, et ceux dont le chômage a trop duré.

« La loi du 13 août 2020 a été mise en place, comme outil de gouvernance pour contenir la colère, et vendre les rêves, et non pour être mise en exécution », a-t-il indiqué, signalant qu’aucun décret d’application n’est paru.

« La loi évoque, à trois reprises, des décrets d’application, mais aucun n’a été publié, par les gouvernements qui se sont succédé », a-t-il déploré, signalant que « celui qui a mis le texte, ne l’a pas mis pour être appliqué…Ils vendent des rêves sans aucun impact sur la réalité », a-t-il martelé.

Il a prôné « des recrutements réels permettant aux jeunes de créer des richesses dans un cadre juridique différent des chimères mensongères ».

Le chef de l’Etat a appelé à « une approche différente », promettant « de récupérer l’argent du peuple et de créer des sociétés communautaires, dont les membres sont les habitants de la région, qui auront la qualité d’électeurs au scrutin municipal ».

Gnetnews