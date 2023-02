Tunisie : Des partis dénoncent « une campagne d’arrestations anarchiques », et « l’apprivoisement du parquet »

Ettakatol, le parti des travailleurs, le Courant démocrate et al-Qotb affirment, ce mardi 14 février, leur « attachement à la défense de la démocratie et des libertés ».

Dans un communique paru en début d’après-midi, les quatre formations politiques soulignent qu’ »elles ne cèderont pas aux méthodes de terreur », exprimant leurs « dispositions à toutes les formes de résistance civile, jusqu’à la chute de cette dictature médiocre, et la défense des principes pour lesquels les Tunisiens se sont sacrifiés, et que Kaïs Saïed a exploités pour s’accaparer le pouvoir et l’inféoder à son projet personnel raté ».

Les partis pointent, dans un communiqué, « l’échec cinglant social et économique du pouvoir du coup d’Etat », dénonçant « une campagne d’arrestations anarchiques et abusives, visant non seulement, les opposants politiques, mais des entreprises médiatiques pour terroriser la presse ».

« Face à cette grave dérive du populisme autoritariste vers la dictature », les partis dénoncent « l’apprivoisement du parquet et de la sécurité, pour terrifier les voix critiques du régime, parmi les politiques, les syndicalistes, les journalistes… », en faisant assumer « la responsabilité politique et juridique à Kaïs Saïed et ses ministres chargés de la Justice et de l’Intérieur ».

Gnetnews