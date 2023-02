Tunisie : Des passages provisoires ajoutées à l’entrée sud de la capitale pour décongestionner la circulation

Le taux d’avancement du projet d’extension de l’entrée sud de la capitale en est, globalement, à 30 %, les travaux se répartissent sur cinq tranches.

Lors d’une visite hier, jeudi, sur le site du projet, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a appelé à « la nécessité de respecter les délais impartis au parachèvement du projet, après que les difficultés ont été, en majorité, surmontées, notamment celles liées au transfert des réseaux des concessionnaires publics et aux problèmes fonciers ».

Du fait de la densité du trafic dans l’environnement du projet, et de la congestion, accompagnant la marche des travaux, et en coordination avec le ministère de l’Intérieur, il a été convenu d’ajouter des passages provisoires, garantissant une plus grande fluidité de la circulation, ce qui permet d’accélérer la cadence de réalisation des travaux et de respecter les délais, indique le ministère de l’Equipement dans un communiqué.

Ce projet s’étend sur 11,5 km de long, et son coût est de 370 millions de dinars, financé par le budget de l’Etat et la banque européenne d’investissement (BEI).

Un pont au niveau d’Oued Méliane

Lors d’une visite effectuée, hier après-midi à Ben Arous, pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets d’infrastructure dans ce gouvernorat, la ministre a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux de construction d’un pont, au niveau d’Oued Meliane sur la route régionale n’o 36, dont les travaux devraient à leur terme en 2023.

La ministre s’est enquise de la fin des travaux d’aménagement de route régionale 36 (gouvernorat de Ben Arous). Les travaux portent sur l’aménagement de la route à deux sens, d’une longueur de 9 km, et d’une largeur de 7.6 mètres, et l’aménagement des bas-côtés, d’une largeur de 2.75 m.

La ministre a terminé sa visite, en prenant connaissance de l’état d’avancement des travaux de l’autoroute Tunis – Jelma, dans son tronçon reliant Tunis à Zaghouan, du point kilométrique Zéro au point kilométrique 26 (lot n’o 01), et s’est enquis des travaux de terrassement, selon la même source.

Gnetnews