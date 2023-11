Tunisie : Des pluies Ã©parses et orageuses attendues ce mardi

Tunisie : Des pluies éparses et orageuses attendues ce mardi

Les conditions météorologiques sont marquées les premières heures, de ce mardi 07 novembre, par un brouillard local dans la région du Sahel.

Le ciel sera, partiellement, nuageux dans la plupart des régions. Les nuages sont, par moments, intenses au Nord, et localement au centre, avec des pluies éparses et orageuses.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes et au Sud, où il charrie le sable. La mer est très agitée à l’Est du pays, et agitée au Nord.

Les températures maximales seront comprises entre 17 et 23° au Nord et sur les hauteurs, elles seront entre 24 et 30° dans le reste des régions, atteignant les 34° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Gnetnews