Tunisie : Des pluies intenses Ã  partir de demain mardi, atteignant les 60 mm dans plusieurs rÃ©gions

Tunisie : Des pluies intenses à partir de demain mardi, atteignant les 60 mm dans plusieurs régions

Des intempéries sont attendues en Tunisie à partir de demain, mardi 06 Mai 2024.

Les conditions météorologiques seront marquées à partir de demain dans l’après-midi, par des pluies, provisoirement orageuses, dans les régions Ouest, lesquelles engloberont, progressivement, les régions Est, selon un bulletin Météo, paru en ce début d’après-midi.

Les précipitations seront, par moments, intenses, au Nord et au Centre-Ouest, avec une pluviométrie comprise entre 20 et 40 millimètres, atteignant, localement, les 60 mm, avec la chute de grêle à des endroits limités et l’apparition de la foudre.

Les pluies se poursuivront, le mercredi 08 Mai, dans la plupart des régions, avec une baisse sensible des températures, et des vents violents dépassant les 80 Km/ heure pendant l’apparition des nuages orageux au Sud.

Gnetnews