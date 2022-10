Tunisie : Des pluies orageuses ce jeudi au Nord, Centre et au Sud-Ouest

Un temps gris et pluvieux prévaudra en cette nouvelle journée automnale.

Les conditions météorologiques seront marquées ce jeudi 13 octobre 2022, par un ciel densément nuageux ; des pluies orageuses sont attendues au Nord, Centre et Sud-Ouest.

Selon le premier bulletin météo du matin, le vent sera faible à modéré, sa vitesse atteindrait les 40 km/ heure près des côtes, elle dépassera, provisoirement, les 70 km/ heure pendant le passage des nuages orageux.

La mer est houleuse à agitée.

Les températures sont plus ou moins stationnaires, avec des maximales entre 23 et 28° an Nord, sur les hauteurs et les régions côtières, elles seront comprises entre 29 et 34° dans le reste des régions du pays.

Gnetnews