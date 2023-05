Tunisie : Des précipitations éparses attendues ce vendredi, les températures atteindraient les 30°

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 26 Mai, par d’éventuelles pluies éparses, et locales au Sud-Est, lesquelles engloberont, l’après-midi, les hauteurs Ouest.

Un temps calme est attendu dans le reste des régions.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit une baisse relative de l’activité du vent, dont la vitesse maximale devrait régresser en-deçà de 40 Km/ heure.

La mer est agitée à l’Est du pays, et houleuse au Nord.

Les températures maximales sont comprises entre 20 et 25° dans les régions côtières, et sur les hauteurs. Elles seront entre 25 et 30° dans les autres régions du pays.

