Tunisie : Des procédures judiciaires contre tous ceux qui cherchent à attenter aux magistrats et à les menacer (Justice)

Le ministère de la Justice annonce avoir entamé « les procédures pénales contre celui qui cherche à attenter aux magistrats, ainsi qu’à tous ses agents et cadres, ou tente de compromettre les efforts déployés dans le processus de reddition des comptes, dans le but d’entraver les dossiers ».

Cette démarche intervient, selon un communiqué du ministère paru hier soir, dans le cadre du souci « de veiller sur la bonne application de la loi », à l’issue des « déclarations relayées par les réseaux sociaux, comportant des menaces claires contre les magistrats, et des tentatives de certaines personnes et parties de toucher à leur réputation, à travers la propagation de rumeurs et d’informations fallacieuses en vue de les menacer ».

Le même département ajoute qu’il « œuvre à réduire le temps judiciaire », appelant les magistrats « à redoubler d’efforts en vue de lutter contre les crimes terroristes, et l’atteinte à l’économie nationale, à l’instar des crimes de malversation administrative et financière, de spéculation, de contrebande…, en engageant des poursuites contre leurs auteurs, avec l’efficacité et la célérité requise ».

Le ministère affirme sa pleine détermination à poursuivre toute personne ou partie, qui cherche à menacer le cadre judiciaire, et à contrer, par les instruments juridiques, toute tentative de s ‘en prendre à eux, sur le territoire national, ou à l’extérieur ».

Gnetnews