Tunisie : Des projets de routes et d’autoroutes seront prochainement lancÃ©s moyennant une enveloppe de 2.9 millions de dinars

Tunisie : Des projets de routes et d’autoroutes seront prochainement lancés moyennant une enveloppe de 2.9 millions de dinars

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a mis l’accent sur l’importance du secteur du bâtiment et des travaux publics, étant « un secteur vital et stratégique contribuant, en grande partie, à créer une dynamique économique et sociale ».

Dans une allocution à l’ouverture d’un atelier organisé par l’Organisation internationale du travail, (OIT) sur « les réalités et perspectives du secteur du bâtiment et travaux publics en Tunisie », la ministre a appelé à trouver les moyens à même de renforcer le partenariat entre les différents intervenants en vue de promouvoir ce secteur.

« Cet atelier constitue une occasion pour examiner les moyens à même de parvenir à des solutions aux difficultés du secteur, et la nécessité de mettre en œuvre une stratégie pour le promouvoir et ouvrir des perspectives à même de le développer, sur les plans national et international, afin qu’il joue, pleinement, son rôle dans l’économie nationale ».

Elle a ajouté que la responsabilité de son ministère envers le secteur BTP consiste « à l’aider à retrouver son activité normale après le recul enregistré, du fait des difficultés économiques et de la crise du sanitaire, en incitant à la baisse des coûts sur le marché local, et en comptant sur la coopération internationale en vue d’une externalisation ».

Elle a, également, affirmé que son ministère appuie la mise en place d’une stratégie pour la relance et le développement de ce secteur.

Ce secteur vit actuellement un certain marasme et sa contribution au PIB, a sensiblement baissé, passant de 26 % en 2000 à 7 % en 2020.

Le Directeur Général des ponts et routes, Slaheddine Zouaoui, a révélé que 136 projets de routes, ponts…sont en cours de réalisation, moyennant une enveloppe de 2.7 millions de dinars.

Il a annoncé le démarrage dans les tout prochains mois d’autres projets d’infrastructure, d’une valeur de 2.9 millions de dinars, dont le plus important est le projet d’autoroute Tunis/ Jelma.

Gnetnews