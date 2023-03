Tunisie : Des syndicalistes critiquent que la symbolique de Hached soit instrumentalisée par la direction de l’UGTT

Des syndicalistes, originaires de l’Île de Kerkennah, considèrent que « le choix de Kerkennah, comme lieu de la tenue de la réunion de la commission administrative de l’UGTT, en ces circonstances graves que traversent le pays, n’est qu’une tentative désespérée, en vue de chercher une couverture pour dissimuler », ce qu’ils ont qualifié, de « dérives graves et d’aventures inconsidérées, pour geler l’organisation et la vider de sa teneur militante, de manière à satisfaire les ambitions d’un groupe ayant annihilé les revendications des travailleurs et leurs préoccupations effectives ».

Les syndicalistes dont Habib Larguech, Fethi Hadhri, Abdelhamid Fehri, et Aroussi Hnena ont affirmé, dimanche, dans un communiqué que » la symbolique de Hached et sa ligne militante ne sont pas un fond de commerce, et un capital d’investissement dans la bourse des aventuriers, mais c’est un exemple à suivre en termes de parole et d’acte ».

Les signataires du Communiqué ont exprimé leur « ferme condamnation, de cet investissement dans la propagande, dans l’esprit de Hached, au lieu d’appeler à consacrer sa ligne de combat au niveau de toutes les structures de l’organisation syndicale ».

La commission administrative de la centrale syndicale a ouvert ses travaux ce lundi à Kerkennah pour examiner différentes questions notamment, celles liées à l’évaluation des actions militantes dans les régions, l’issue des conventions signées avec le gouvernement, ainsi que l’initiative élaborée par le quartette, dont l’UGTT, en vue d’une sortie de crise.

Gnetnews