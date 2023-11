Tunisie : Des vents violents atteindraient cette nuit les 100 Km/ heure

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 24 novembre, par d’éventuelles pluies éparses et orageuses au Nord, et localement au Centre et au Sud.

Les températures devraient être comprises, la nuit, entre 10 et 16° globalement.

Le principal indicateur est le vent violent dont la vitesse dépasserait, provisoirement, les 100 km/heure sous forme de rafales au Nord et sur les hauteurs, prévoit l’Institut national de Météorologie dans son dernier bulletin Météo.

Les bulletins d’alerte sont de mise pour la navigation et la pêche, la mer est agitée à extrêmement agitée, et déchaînée au Nord.

Dans un bulletin spécifique à la navigation et à la pêche, Météo Tunisie avait mis en garde ce matin contre un vent violent dans l’ensemble de nos champs marins, du fait d’une dépression sur la mer adriatique.

Gnetnews