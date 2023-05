Tunisie : DÃ©tention prÃ©ventive de 09 personnes dont un ex-PDG de la CPG dans des soupÃ§ons de corruption et dilapidation de l’argent public

Tunisie : Détention préventive de 09 personnes dont un ex-PDG de la CPG dans des soupçons de corruption et dilapidation de l’argent public

Le porte-parole officiel de la Direction générale de la garde nationale (DGGN) annonce, ce mercredi 24 Mai, le placement en détention préventive de 9 personnes impliquées, dont un ancien PDG de la Compagnie Phosphate Gafsa (CPG), et une représentante commerciale de nationalité étrangère, pour « des soupçons de corruption, détournement et dilapidation d’argent public ».

Relatant les faits, le porte-parole de la DGGN indique, dans un communiqué, que la première brigade centrale des enquêtes, relevant de la direction des renseignements et des enquêtes de la garde nationale d’el-Aouina, s’est saisie de cette affaire, à l’issue d’une commission rogatoire émise par le premier juge d’instruction du tribunal de première instance de Gafsa, dans des soupçons de corruption liés à un marché public, portant sur l’acquisition d’équipements lourds au profit de la CPG Gafsa en 2019, d’une valeur de 14 millions de dinars.

Les résultats de l’enquête ont révélé l’implication de 07 responsables et fonctionnaires, entre anciens et en exercice, au sein de la compagnie phosphate Gafsa, un chef de service d’une trésorerie régionale, ainsi qu’une représentante commerciale d’un groupe étranger de vente et de fabrication d’équipements lourds.

Les faits portent sur des pratiques d’escroquerie, et des tentatives de pousser la compagnie d’accepter des équipements inadaptés à ses besoins effectifs, tout en détournant les procédures du marché public.

Ces pratiques ont failli valoir à la compagnie des pertes financières colossales. La CPG a pris les mesures nécessaires afin de renoncer à la finalisation du marché.

L’enquête a été bouclée, aujourd’hui ; tous les gardés à vue ont été traduits devant le juge d’instruction, selon la même source.

Gnetnews