Tunisie : Deux centrales de production d’Ã©nergie cogÃ©nÃ©ration et tri-gÃ©nÃ©ration inaugurÃ©es Ã  Sfax

Tunisie : Deux centrales de production d’énergie cogénération et tri-génération inaugurées à Sfax

La ministre de l’Industrie, des Mines, et de l’Energie a inauguré, vendredi 03 Mai, une centrale de production combinée d’énergie (Cogénération), à la société tunisienne de production alimentaire (STPA), ainsi qu’une centrale tri-génération aux Couscousseries du Sud (CDS), relevant du groupe, el Warda el-Bitha, dans la zone industrielle, Bouderiare, à Sfax, d’une capacité de 6.6 Méga-Watt, et d’un coût équivalant les 17.5 millions de dinars.

La ministre a mis l’accent sur l’importance de l’installation de ces deux stations, qui contribueront à réduire le coût de la consommation de l’énergie, et à renforcer la capacité du groupe en termes d’innovation, et d’utilisation de la technologie, en vue d’une meilleure compétitivité.

Elle a, par ailleurs, salué le partenariat public/privé, en matière de réalisation de ce projet, lequel s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le groupe el Ward el-Bidha, l’agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), et la société tunisienne d’électricité et du gaz, valorisant l’adhésion du groupe à l’effort national de maîtrise de l’énergie, et de rationalisation de la consommation électrique dans le secteur industriel.

Elle a ajouté que la valeur des investissements de ces projets allaient être couverts pendant trois ans, avec la baisse des émissions de l’oxyde de carbone.

La Tunisie a commencé la réalisation des projets de production combinée de l’énergie au sein des entreprises industrielles et dans le secteur des services depuis 2002, avec une capacité totale concentrée atteignant 163 Méga-Watt, auprès de 52 entreprises, moyennant un coût total de 320 millions de dinars.

Ces projets ont permis une économie annuelle d’énergie de l’année 2023 d’environ 140 mille tonnes équivalent pétrole, d’une valeur de 180 millions de dinars.

La quantité d’énergie économisée pendant la période 2022 – 2023, a atteint 940 mille tonnes équivalent pétrole.

Les programmes de transition énergétique, d’efficacité énergétique et de co-génération sont de nature à améliorer le positionnement des entreprises tunisiennes, et à en renforcer la compétitivité, sur le plan international, du fait des défis auxquels elles seront confrontées les prochaines années, en rapport avec la baisse des émissions de carbone, des gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone à l’exportation à l’horizon de l’année 2027.

Gnetnews