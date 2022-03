Tunisie : Deux espaces voient le jour à Tunis pour renforcer l’autonomisation économique des femmes

La maire de Tunis, Souad Abderrahim, et la chargée d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis, Natacha Francescki, ont inauguré hier après-midi, mercredi 09 mars, deux espaces destinés à la promotion de l’intégration économique des femmes.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet, « Femme Medina », financé par l’agence américaine de développement (USAID), en partenariat avec Cities Alliances.

Ces nouvelles entités sont constituées de l’espace des artisanes de Sidi Béchir, et un espace d’exposition à Bab Souika, et visent à consolider l’autonomisation économique et sociale de la femme, et à leur offrir de plus grandes opportunités économiques.

Ces projets ont porté sur l’aménagement de l’espace général et son adaptation aux besoins de la femme, ils sont de nature à assurer plus de justice au sein de la société, et à renforcer les possibilités pour la femme d’accéder à l’égalité des chances, indique la mairie de Tunis dans un communiqué.

L’inauguration a eu lieu en présence de Giulia Maci, représentante de Cities Alliances, et de Kamel Fekki, gouverneur de Tunis.

Gnetnews