Tunisie : Deux ministères annoncent le démarrage imminent de la saison de la Omra, aussitôt les procédures parachevées

Les ministères du Tourisme et des Affaires religieuses annoncent, dans un communiqué conjoint, que leurs services sont en train de parachever les procédures nécessaires avec les parties concernées pour garantir le démarrage de la Omra (petit pèlerinage) dans les délais les plus proches.

Les deux départements appellent les personnes souhaitant accomplir les rites de la Omra, « à ne pas se précipiter, et à traiter, exclusivement, avec les agences de voyage de catégorie «A».

Ils leur recommandent « de signer un contrat de la Omra, pour se prémunir des escrocs, et des intermédiaires, et garantir leurs droits ».

Ce faisant, la fédération tunisienne des agences de voyage et du tourisme organise l’exposition internationale de la Omra (petit pèlerinage) et du tourisme, les 26 et 27 septembre 2022, au palais des congrès de Tunis.

Les autorités saoudiennes avaient rouvert la saison de la Omra, et mis en place de nouvelles procédures en la matière, après la levée des restrictions sanitaires dictées par la pandémie du Coronavirus.

Gnetnews