Tunisie : Deux ministres signent un programme conjoint portant sur la lutte contre la violence faite à l’enfant

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, et le ministre de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, ont signé hier, mardi 16 Mai, une circulaire conjointe portant sur la mise en oeuvre d’un programme de formation et de sensibilisation sous le signe « Non à la violence en milieu scolaire », dans le cadre de la campagne nationale « Yekber ou may yansach », lancée par la ministre de la Femme en Mars dernier, pour la lutte contre la violence infligée à l’enfant.

Ce programme conjoint, dont la réalisation s’étend de la dernière semaine du mois de Mai au mois de décembre 2023, oeuvre à la formation de formateurs en matière de diffusion de la culture des droits de l’enfant, pour environ 150 cadres nationaux et régionaux, chargés de former près de 1500 cadres éducatifs au sein des institutions éducatives.

Ces derniers procèdent, à leur tour, à l’organisation de séances de sensibilisation en matière de lutte contre la violence en milieu scolaire, pour près de 200 mille élèves dans l’ensemble des gouvernorats de la république.

Cette circulaire conjointe est intervenue à la lumière du rapport national de la situation de l’enfance 2020/ 2021 et les rapports annuels des délégués de protection de l’enfance, ayant reflété la hausse du niveau de la violence infligée à l’enfant en milieu scolaire, et ses effets destructeurs sur le parcours scolaire de l’élève, ses résultats et son insertion sociale, a indiqué la ministre.

Il a fait état de 1230 signalements en milieu scolaire, sur le total des signalements reçus par le délégué de protection de l’enfance en 2022.

Le programme de sensibilisation sera focalisé, essentiellement, sur des axes liés au développement des compétences des spécialistes dans le domaine des droits de l’enfant, la diffusion de la culture des droits de l’enfant, la non-violence…

Le ministre de l’Education a affirmé que la circulaire conjointe vise à éradiquer toutes les formes de violence contre les enfants à l’école, à travers une coordination entre les deux ministères, et le lancement de projets pilotes dans de nombreux collèges et écoles primaires.

Gnetnews