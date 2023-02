Tunisie : Dix nouvelles communes, avec leur paysage féérique introduites sur la liste des zones touristiques municipales

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat annonce la parution du décret n° 2023-53 du 31 janvier 2023, complétant le décret n° 94-822 du 11 avril 1994, portant détermination de la liste des zones touristiques municipales.

En vertu de ce nouveau texte, publié dans la toute dernière édition du Journal Officiel, dix nouvelles communes sont ajoutées à la liste des zones touristiques municipales : Beni Mtir (Jendouba), Bekalta (Monastir), Enfidha (Sousse), Ghomrassen (Tataouine), Mahres (Sfax), Kalâat Snan (Le Kef), Béni Khédeche (Médenine), Sned (Gafsa), Ezzarat et Dkhilet Toujane (Gabès).

Ce classement permet aux nouvelles municipalités touristiques de bénéficier du soutien du fonds de protection des zones touristiques, placé sous la tutelle du ministère du Tourisme, ce qui leur permet d’améliorer l’offre touristique, et de promouvoir ce qu’elle recèle, en termes d’attributs touristiques.

Il leur donne, également, la possibilité de s’occuper, davantage, de la propreté et de l’esthétique du milieu. Comme il représente un soutien aux efforts des autorités locales en matière de relance du développement touristique dans les différentes régions intérieures, et y promeut le tourisme durable et le développement.

Gnetnews