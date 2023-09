Tunisie : Djerba officiellement classée au patrimoine mondial de l’Unesco

L’Île de Djerba a été officiellement introduite dans le patrimoine mondial de l’Unesco.

Le dossier de classement de l’Île de Djerba au patrimoine mondial de l’UNESCO, a été entériné ce lundi 18 septembre à Ryad (Arabie Saoudite), en présence de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Ktat Guermezi, et la délégation l’accompagnant.

La décision de faire figurer Djerba dans le patrimoine mondial, est intervenue, lors de 45èm session élargie du patrimoine mondial, ayant démarré le 10 septembre 2023, et se poursuit au 25 du même mois.

Ce vote positif intervient, notamment, en couronnement de l’effort national et d’un lobbying politique et diplomatique, ayant favorisé l’échange de connaissances entre la délégation tunisienne et les délégations arabes et étrangères autour du dossier.

L’équipe d’experts tunisiens appartenant aux différentes structures et parties concernées au niveau national, régional et local a procédé à la préparation d’un rapport technique détaillé, répondant aux réserves émises dans les rapports d’experts de l’ICOMOS, et de l’UICN, et ce suite au Conseil ministériel du 21 juillet 2023.

Djerba s’ajoute aux huit sites classés, comme étant un patrimoine mondial, soit l’amphithéâtre roumain d’el-Jem, le site archéologique de Carthage, la Médina de Tunis, la Médina de Sousse, la Médina de Kairouan, le site antique de Karkouan, ainsi que le site archéologique de Dougga, dernier à avoir été classé depuis 1997.

Gnetnews