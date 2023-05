Tunisie : Drame à Kairouan, le ministère de la Femme ordonne intervention urgente et soutien psychologique

Le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées revient, ce jeudi 11 Mai, sur le drame douloureux qui s’est produit hier, mercredi, dans un lycée de Kairouan, dont a été victime un élève de 18 ans, le benjamin de sa fratrie.

Le même département indique, dans un communiqué, que les structures régionales ont été chargées d’une coordination immédiate, pour la mise en place d’une stratégie d’intervention conjointe, et assurer des séances de prise en charge des camarades de la victime et de l’ensemble des élèves inscrits dans l’établissement en question.

Le ministère réitère son appel à la prudence, en termes de traitement médiatique et à travers les réseaux sociaux, des cas de suicide et tentatives de suicide des enfants, en s’en tenant au code de la protection de l’enfance, et aux critères visant à préserver l’intérêt suprême de l’enfant, en évitant la contagion indirecte, dans ce type de situations, d’autant que l’enfance est celle qui est la plus à même à l’imitation.

Le ministère recommande d’éviter d’évoquer les détails, et de reproduire les scènes du suicide, leur lieu et les moyens utilisés pour éviter les répercussions déplorables de ces pratiques sur la santé psychique des enfants, et leur équilibre sanitaire et comportemental.

Le ministère appelle « à signaler toutes les formes de menaces encourues par les enfants, à travers le contact direct des bureaux régionaux des délégués de protection de l’enfance dans chaque gouvernorat, ou à travers le numéro vert 1809.

