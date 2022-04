Tunisie : Echaâb condamne la politique libérale du gouvernement, et sa passivité face à la hausse des prix

Le mouvement Echaâb met en garde contre « la persistance de l’attitude négative du gouvernement envers la hausse continue des prix des produits de consommation, dans une période où la consommation du Tunisien atteint son pic, comme il avertit contre l’augmentation continue des prix des hydrocarbures, face à la grande dégradation du pouvoir d’achat de l’ensemble des citoyens ».

Dans un communiqué rendu public, hier soir dimanche, à l’issue de la tenue de son bureau politique, le mouvement du peuple met en garde contre « les risques de la voie libérale suivie par le gouvernement, au détriment de ce qui est social ».

Le parti réitère sa détermination « à régulariser le dossier des travailleurs de chantiers, à activer la loi n’o 38, et le dossier des enseignants suppléants, partant de sa foi que les jeunes constituent le capital symbolique qu’il ne faudrait pas céder ».

Le parti considère que « ce comportement irresponsable est de nature à nourrir l’état de désespoir, d’abattement et révulsion auprès de larges strates du peuple, ayant cru que le moment du 25 juillet allait être un point de départ pour rompre avec le pouvoir des corrompus, et reprendre l’Etat de ceux ayant œuvré à le démanteler, et l’hypothéquer en faveur d’agendas hostiles aux intérêts et attentes des citoyens ».

Le mouvement rappelle sa position de principe, appuyant le processus du 25 juillet, malgré les réserves sur certaines faiblesses de la gestion du processus, et l’organisation de ses priorités, pointant les voix qui s’élèvent pour appeler à l’ingérence étrangère, et la récurrence des pratiques visant la division du pays, la menace de l’unité des institutions de l’Etat et la solidité de son tissu social.

« Le processus du 25 juillet ne pourrait concrétiser ses promesses et répondre aux attentes des Tunisiens, qu’à travers l’adhésion à un partenariat effectif entre les forces nationales appuyant le processus, et le partage des charges de l’étape, pour tracer les contours d’une nouvelle Tunisie, barrer la route devant les forces de corruption et de subordination à l’étranger, pour influencer de nouveau le paysage politique national ».

