Tunisie : Echaâb dénonce les « augmentations outrancières » décidées par le gouvernement pouvant mener à « l’explosion sociale »

Le mouvement Echaâb exprime, ce mercredi 02 Juin, son refus catégorique des « augmentations agressives », des tarifs du transport, des hydrocarbures et des produits alimentaires de base.

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, le parti accuse « le gouvernement de Hichem Méchichi, poussé par sa ceinture politique, de conduire le pays vers une explosion sociale sans précédent, notamment dans un contexte de blocage politique ».

Ces augmentations démesurées reviennent, selon le parti, à « une déclaration de guerre contre de larges strates de citoyens, en faveur de la même catégorie qui se sucre des crises, et qui est protégée par des parties politiques, rompues au clientélisme et à l’élaboration des lois à la demande ».

Le mouvement du peuple considère que « les citoyens lésés par de telles augmentations outrancières ont le droit d’exprimer leur refus et contestation contre un gouvernement, dont ils n’ont perçu que l’échec et la propension à sacrifier la majorité démunie, en faveur des lobbies de l’argent et des barons de la corruption ».

« Aucune partie politique ou gouvernementale n’a le droit de s’opposer à ces protestations, de les salir ou d’avoir une simple réflexion de les réprimer », prévient le parti.

La formation politique dénonce, en préambule, « le recours du gouvernement de l’échec et des lobbies, encore une fois, à des solutions et des mesures, accentuant la dégradation du pouvoir d’achat pour l’ensemble des citoyens, déjà touchés par les répercussions de la crise sanitaire que vit le pays, pour la 2ème année consécutive ».

Gnetnews