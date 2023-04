Tunisie : Echaâb rejette l’usage illégal des plateformes académiques pour la diffusion « de thèses extravagantes »

Le mouvement Echaâb réitère son rejet de « l’usage illégal des plateformes académiques et des institutions de recherche scientifiques pour la diffusion des thèses extravagantes, aux considérations suspectes, en allusion à l’empressement de certains académiciens à torpiller l’identité arabo-musulmane et à sortir la Tunisie du cercle du conflit arabo-sioniste, en essayant de prouver que le constituant juif représente le principal pilier de la culture tunisienne ».

Echaâb appelle la société académique tunisienne « à être loyale au dénominateur commun national, consistant à rejeter la normalisation avec l’entité sioniste avec tous ses piliers et ses institutions ».

Le mouvement réitère son appel à l’Assemblée législative, issue des élections du 17 décembre – 29 Janvier, « à mettre la revendication d’une législation criminalisant la normalisation sous toutes ses formes, en tête de ses priorités ».

Echaâb fait assumer à toutes les parties officielles tunisiennes, en prime le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, « la responsabilité de contrer ce crime, contre la Tunisie et son peuple », et considère son silence, comme « une acceptation implicite, et une participation claire au crime de normalisation ».

Gnetnews