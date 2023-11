Tunisie : Effondrement d’une partie du faux-plafond de l’aÃ©roport de Monastir

Tunisie : Effondrement d’une partie du faux-plafond de l’aéroport de Monastir

L’aéroport de Monastir, Habib Bourguiba, a vu hier, mardi 07 novembre, l’effondrement d’une partie du faux-plafond, sans faire de blessés.

Suite à cet incident, le gouverneur de Monastir, Mondher Ben Sik Ali s’est rendu sur les lieux, accompagné du premier délégué, en présence du représentant de la société, TAV, du commissaire de la police des frontières, ainsi que des cadres sécuritaires et administratives.

Le gouverneur a inspecté l’ensemble des espaces de l’aéroport, où des parties du faux-plafond d’une colonne de l’une des salles se sont écroulées, pour défaut de fabrication. Les travaux remontent à la moitié des années 80, et étaient réalisés sans tenir compte des règles techniques en vigueur, en relation avec l’épaisseur du faux-plafond, indique le gouvernorat de Monastir dans un communiqué.

La Société TAV, liée à une concession d’exploitation de l’aéroport, s’est engagée à réunir toutes les conditions de sécurité pour les passagers, et à charger un bureau d’études spécialisé afin de procéder à compter de ce mercredi 08 novembre, à un inventaire complet de l’ensemble des espaces de l’aéroport, et d’élaborer une étude technique, permettant de définir les besoins urgents pour parer à toutes les insuffisances, préserver la sécurité des passagers et arrivants à l’aéroport, en vue d’en garantir la pérennité, et la continuité du travail.

Le suivi de la situation de l’aéroport Habib-Bourguiba/ Monastir se fait, d’une manière périodique, en coordination avec les différentes parties prenantes, en vue de garantir le démarrage des travaux et réparations programmées, dans les meilleures conditions, selon la même source.

