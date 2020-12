Tunisie : Election de Fadhel Abdelkefi, en tant que nouveau président d’Afek

Le Conseil national d’Afek Tounes a élu Fadhel Abdelkefi, en tant que nouveau président du parti, à la majorité des voix.

L’ancien ministre du gouvernement Chahed, ayant occupé les portefeuilles de l’Investissement et des Finances, est le troisième président d’Afek en dix ans d’action politique, précise le parti dans un communiqué paru au terme de son conseil national, tenu les samedi et dimanche 19 et 20 décembre 2020.

Le parti affirme son « soutien à la vision politique de Fadhel Abdelkefi, qui vise à en consolider l’implantation dans les régions, à s’ouvrir sur les compétences et les partis nationaux, et à trouver des solutions à la situation socio-économique difficile dans le pays ».

Afek qui salue les efforts déployés par Yassine Brahim à sa tête lors de la précédente période, se dit « profondément préoccupé par la montée du climat de violence, et de haine », et réitère son engagement « en faveur d’une pratique politique fondée sur la consécration des valeurs de liberté, de responsabilité, d’égalité, d’intégrité et de solidarité ».

Il s’engage, par ailleurs, « à mettre en œuvre des programmes qualitatifs et à parvenir à des solutions instaurant un avenir meilleur pour la Tunisie ».

Gnetnews