Tunisie : En visite inopinée au Sud, Kaïs Saïed écoute les préoccupations des citoyens

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé que la Tunisie appartient à l’ensemble des Tunisiens de l’extrême-Nord à l’extrême-Sud ; « le sud est une partie intégrante de la Tunisie, dont nous en sommes fiers, et serait doté de toutes les commodités existantes ailleurs ».

Lors d’une visite inopinée, samedi soir, dans la région de Nouil de la municipalité de Douz (gouvernorat de Kébili), le chef de l’Etat a affirmé que « le Sud tunisien devra avoir la chance de se développer dans tous les domaines, a fortiori qu’il recèle de grandes énergies, comme c’est le cas pour l’ensemble de la Tunisie ».

Kaïs Saïed a rencontré un groupe de citoyens, a écouté leurs préoccupations et leurs suggestions, ainsi qu’aux difficultés qu’ils rencontrent, notamment en termes de lancement de projets, dans la mesure où les parties concernées n’accèdent pas à leurs revendications.

Il a affirmé la nécessité que tout responsable assume ses devoirs envers le citoyen, et lui rend, dans un total respect de la loi, les prestations qu’il demande, signalant que « tous les citoyens sont égaux, et il n’y a pas lieu de discrimination entre un citoyen et un autre. »

L’Etat ne saura tolérer un quelconque laxisme, s’agissant d’être au service du citoyen soit au niveau national, ou au double niveau régional et local.

Le président de la république a, par ailleurs, partagé le repas de rupture du jeûne avec des citoyens de Bir Belgacem (Délégation de Douz).

C’était une occasion d’affirmer que « le Sahara tunisien recèle d’importantes richesses, et compétences, il est possible, moyennant une volonté constante et une détermination solide, que de nombreuses régions se transforment en zones vertes, ce qui est à même de verdir, davantage, la Tunisie du Nord au Sud ; tout citoyen trouvera alors, son droit intégral dans chaque once du territoire national.

