Tunisie : Ennahdha alerte sur les remous dans les rÃ©gions et appelle au dialogue

Tunisie : Ennahdha alerte sur les remous dans les régions et appelle au dialogue

Le mouvement Ennahdha dit suivre avec « vive préoccupation » les troubles sociaux dans plusieurs régions et secteurs, qui réclament développement, emploi et pouvoir d’achat. Une contestation qui est concomitante avec une crise économique et financière, que la pandémie du Coronavirus n’a fait qu’exacerber, fait-il constater.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 25 novembre, Ennahdha appelle les protestataires « à éviter de bloquer les institutions vitales de l’Etat, la production et le travail, ce qui aura des répercussions négatives sur le quotidien des citoyens, comme l’approvisionnement en gaz, et en carburant ; la situation financière et économique dans le pays ne fera, ainsi, que se dégrader davantage ».

Tout en saluant ses efforts en vue de surmonter cette situation difficile et débloquer les projets de développement dans les régions, Ennahdha appelle le gouvernement « à lutter contre la contrebande, et la spéculation qui cherchent à accumuler les profits au détriment du commun des Tunisiens ».

Le mouvement réitère son appel à la tenue d’un dialogue national global « en vue de parvenir à un compromis autour des affaires politiques, sociales et économiques et des priorités nationales ».

Gnetnews