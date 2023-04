Tunisie : Ennahdha annonce la dÃ©signation d’un prÃ©sident par intÃ©rim face Ã  l’incarcÃ©ration de Rached Ghannouchi

Tunisie : Ennahdha annonce la désignation d’un président par intérim face à l’incarcération de Rached Ghannouchi

Le mouvement Ennahdha annonce ce mercredi 26 avril la nomination de Mondher Ounissi, en tant que président par intérim, du fait de l’incarcération de son président, Rached Ghannouchi.

Dans un communiqué rendu public cet après-midi, à l’issue de la tenue de la réunion de son bureau exécutif, Ennahdha porte à la connaissance de l’opinion publique qu' »en l’absence de son président, Rachef Ghannouchi, son vice-président, Mondher Ounissi est chargé de gérer les affaires du mouvement, jusqu’à la disparition des causes de cette absence imprévue. »

Le mouvement réitère sa condamnation de l’arrestation de Rached Ghannouchi et autres activistes politiques de l’opposition, affirmant que son arrestation était prévisible et a représenté « une dérive grave du pouvoir, menaçant la liberté de pensée et d’expression à travers des procès d’opinion, ce qui a donné lieu à des réactions sans précédent, sur les plans intérieur et international, en défense des valeurs de liberté et de démocratie ».

Ennahdha réclame la libération de l’ensemble des détenus et appelle à rompre avec la vindicte ; comme il met en garde contre « la transgression de la constitution et des traités internationaux, en restreignant l’activité des partis et des organisations de la société civile, et la liberté d’organisation et de manifestation pacifique ».

Le mouvement s’engage à poursuivre son action au sein du Front de salut national, « conformément à une voie pacifique faisant valoir la valeur de l’unité nationale ». Comme il dit « continuer à œuvrer à unifier les forces vives du pays, à rétablir le processus démocratique et à mettre en place les réformes économiques et sociales ».

