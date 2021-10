Tunisie : Ennahdha condamne lâ€™arrestation de Abdellatif Aloui, et Ameur Ayed

Tunisie : Ennahdha condamne l’arrestation de Abdellatif Aloui, et Ameur Ayed

Le mouvement Ennahdha condamne, avec fermeté, « les arrestations des députés et journalistes, pour avoir exprimé leurs opinions et exercé leurs droits politiques ».

Dans un communiqué rendu public hier soir, après l’arrestation dimanche de Abdellatif Aloui, et de Ameur Ayed, respectivement député suspendu de la coalition de la dignité et journaliste de la chaîne Zitouna, Ennahdha rejette « le jugement des civils devant les tribunaux militaires, pointant une violation de leur droit à un procès équitable, doté des garanties constitutionnelles requises ».

Le mouvement dit son respect à l’indépendance de la justice ; « la tentative de s’emparer ce cet acquis démocratique en traduisant les prévenus devant la justice militaire consacre la transgression de la loi, et confirme le soupçon de vindicte contre les adversaires et détracteurs, qui rappelle l’ère du despotisme, d’injustice et de régression par rapport aux acquis politiques ».

Ennahdha dit craindre que l’arrestation du député Abdellatif Aloui « ne vise à empêcher que le quorum ne soit atteint pour la tenue de la réunion du bureau de l’Assemblée, avec l’obstination d’attenter au parlement, et à son rôle législatif et de contrôle fixé par la constitution ».

Gnetnews