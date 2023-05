Tunisie : Ennahdha condamne le jugement prononcé contre Rached Ghannouchi

Ennahdha condamne le jugement prononcé contre Rached Ghannouchi, le considérant comme étant un jugement politique et injuste et appelant à sa remise en liberté immédiate.

Le mouvement considère, dans un communiqué, que « Rached Ghannouchi, en détention pour avoir exprimé son opinion sur fond d’une déclaration falsifiée, n’a jamais hésité à être présent devant le juge d’instruction, à de précédentes occasions, mais, lorsqu’il s’est aperçu de la volonté de le malmener, il a décidé de ne pas comparaitre devant une justice soumise au pouvoir politique, laquelle ne réunit pas les conditions d’un procès équitable ».

Ennahdha rappelle « les déclarations et écrits de Rached Ghannouchi, contraires à l’extrémisme et au terrorisme, et prônant la modération et le juste-milieu, et son long militantisme pour la liberté et de l’unité nationale ».

La chambre correctionnelle dans les affaires de terrorisme près du tribunal de première instance de Tunis a condamné Rached Ghannouchi à une année de prison, et à mille dinars d’amende.

Gnetnews