Tunisie : Ennahdha condamne le meurtre de Shirine Abu Akleh et rÃ©clame la rÃ©ouverture du bureau d’el-Jazeera Ã  Tunis

Tunisie : Ennahdha condamne le meurtre de Shirine Abu Akleh et réclame la réouverture du bureau d’el-Jazeera à Tunis

Le mouvement Ennahdha condamne ce mercredi 11 Mai le meurtre de la journaliste palestinienne, Shirine abu Aleh, et appelle les autorités tunisiennes « à rouvrir le bureau d’el-Jazeera à Tunis, fermé depuis juillet dernier ».

Ennahdha appelle « à mettre un terme aux restrictions imposées aux journalistes, et à la violation de leurs droits légitimes consacrés par la révolution tunisienne ».

« Dans un pas choquant, et une escalade contre les enfants du peuple palestinien désarmé, les forces d’occupation ont assassiné ce mercredi à l’aube la journaliste palestinienne, et correspondante d’el-Jazeera, Shirine Abu Aklet, alors qu’elle assurait la couverture de l’incursion dans le camp de Jénine », relate-t-il.

Le mouvement condamne ce crime odieux et tous les crimes sionistes perpétrés tous les jours contre le peuple palestinien.

Ennahdha réclame « une enquête internationale dans cet assassinat, appelle à juger les coupables devant la Cour internationale de Justice, et fait assumer à la communauté internationale et aux Nations-Unies la protection du peuple palestinien et ses droits imprescriptibles ».

Gnetnews